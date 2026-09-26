Berlin (dpa) – Das Achtelfinale im DHB-Pokal beschert Titelverteidiger Füchse Berlin ein besonderes Spiel. Die Mannschaft von Trainer Nikolej Krickau tritt am 11. oder 12. November beim 1. VfL Potsdam an, wie die Auslosung beim Nordderby zwischen Kiel und Flensburg durch Bundestrainer Alfred Gislason als Losfee ergeben hat. Die zeitgenauen Ansetzungen erfolgen später.

«Es ist immer schön, gegen unseren Partnerverein zu spielen», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning über den aktuellen Spitzenreiter der zweiten Liga, «aufgrund unserer enorm hohen Belastung durch die HBL und die Champions League zu diesem Zeitpunkt tut es natürlich auch gut, eine nicht allzu weite Reise zu haben.»





Potsdams Torhüter Höler vertritt Füchse-Schlussmann Palicka

Bis zum Derby im November wird wohl auch Torhüter Andreas Palicka ins Füchse-Tor zurückgekehrt sein. Derzeit vertritt den 40 Jahre alten Schweden Potsdams Stammtorhüter Frederik Höler, der beim hohen Auftaktsieg der Berliner gegen Burgan SC aus Kuwait bei der IHF Men’s Club World Championship zum Man of the Match gewählt worden war.

Das Viertelfinale wird auch noch in diesem Kalenderjahr am 16. und 17. Dezember ausgetragen. Das Final4 in der Kölner Lanxess Arena findet am Wochenende des 10./11. April statt.