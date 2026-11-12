Berlin (dpa/bb) – Wegen Schäden an der Rudolf-Wissell-Brücke müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Stadtautobahn A100 weiterhin auf Staus einstellen. Die Sperrungen auf der Brücke dauern voraussichtlich noch bis zum 31. Januar, wie die Autobahn-Gesellschaft mitteilte. Grund dafür seien ausgeweitete Untersuchungen des Bauwerks.

Die äußeren Fahrstreifen der A100 auf der Brücke sind seit dem 7. Oktober gesperrt. Ursprünglich sollte der jeweils rechte Fahrstreifen nur zwei Wochen lang nicht befahrbar sein.





Hintergrund ist ein beschädigtes Spannglied an der Brücke, das erneuert werden muss. Bis dahin ist laut Autobahn GmbH eine Vollbelastung der Brücke, die zu den meistbefahrenen Autobahnabschnitten Deutschlands gehört, nicht möglich.

Zudem wird das Bauwerk genau untersucht. Alle weiteren Spannglieder an der Brücke werden geprüft. Die Untersuchung durch externe Gutachter sei bislang zur Hälfte abgeschlossen, teilte die Autobahn-Gesellschaft mit. Darüber hinaus würden freigelegte Spannglieder direkt teilsaniert.

Das beschädigte Spannglied soll nach Abschluss der Untersuchungen ausgetauscht werden.

Umfangreiche Sperrungen wegen Schäden

Die Rudolf-Wissell-Brücke ist mit rund 930 Metern die längste Straßenbrücke in Berlin, wie es hieß. Täglich überqueren sie rund 180.000 Fahrzeuge. Für das Bauwerk ist laut Autobahn-Gesellschaft ein Ersatzneubau mit zwei getrennten Brücken in Planung.

Seit Monaten gibt es auf der A100 immer wieder umfangreiche Sperrungen, weil mehrere Brücken marode sind und abgerissen werden. Der prominenteste Fall ist die Ringbahnbrücke, die zum Dreieck Funkturm gehörte. Im Frühjahr 2025 wurde sie wegen eines sich ausbreitenden Risses im Tragwerk gesperrt und schließlich abgerissen. Der Neubau der Brücke läuft bereits. So erging es auch der weiter nördlich gelegenen Westendbrücke. Auch hier hat der Neubau Ende Dezember 2025 begonnen.