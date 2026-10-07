Berlin (dpa/bb) – Die äußeren Fahrstreifen der A100 auf der Rudolf-Wissell-Brücke sind vorübergehend gesperrt. Grund dafür sind derzeit laufende Bauwerksprüfungen und die Reparatur eines beschädigten Spannglieds, wie die Autobahn-Gesellschaft mitteilte. Die Sperrung der jeweils rechten Fahrstreifen soll demnach zwei Wochen anhalten. Die Gesellschaft empfiehlt Autofahrerinnen und -fahrern, die Brücke möglichst zu umfahren.

Die Rudolf-Wissell-Brücke ist mit rund 930 Metern die längste Straßenbrücke in Berlin, wie es hieß. Täglich überqueren sie 180.000 Fahrzeuge. Für das Bauwerk ist laut Autobahn-Gesellschaft ein Ersatzneubau mit zwei getrennten Brücken in Planung.



