Berlin (dpa) – Die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Steffen Krach und Bettina König haben sich positiv zum Ausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus geäußert. «Sie hat die Koalitionsgespräche erheblich belastet und es ist gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt hat», teilten sie gemeinsam mit. «Und diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben.»

Jetzt werde man sich wieder auf die Koalitionsverhandlungen konzentrieren und «die vielen Themen, die wir für Berlin und die Menschen in unserer Stadt voranbringen wollen».





Krach, der auch SPD-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus ist, hatte den Ausschluss Emdes aus der Linken-Fraktion als eine Bedingung für ein Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt. Auf die Frage, was passiere, wenn Emde in der Linke-Fraktion bleibe, sagte Krach Ende Oktober in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: «Dann werden wir keine Koalition haben.»