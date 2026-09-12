Berlin (dpa/bb) – SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach geht es trotz der Ermittlungen gegen ihn nach eigenen Worten gut. «Ich bin in die Politik gegangen und ich weiß, wie Politik läuft», sagte Krach am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in der Kleingartenanlage Bornholm I in Pankow der dpa. «Mir geht es insbesondere um den Schutz meiner Frau und meiner Kinder, und dem ordne ich alles unter.»

Seine Frau und er versuchen, dass ihre größeren Kinder nicht alle Zeitungsartikel lesen, die über Krach erscheinen. «Wir bemühen uns um größtmögliche Normalität, was nicht ganz einfach ist.» Es gehe jetzt außerdem darum, dass sein Anwalt und er Einsicht in die Akten bekämen. Krach betonte erneut, dass die Anschuldigungen nicht zuträfen.





Krach wird nach eigenen Angaben von der Staatsanwaltschaft Hannover vorgeworfen, zweimal eine Parteispende gefordert zu haben. Zudem soll er demnach in seiner Zeit als Präsident der Region Hannover in einem Verfahren zum Verkauf einer Immobilie unzulässig Geschäftsgeheimnisse weitergegeben haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bei der Veranstaltung waren neben Krach auch die Spitzenkandidatin der Linken, Elif Eralp, und der Spitzenkandidat der Grünen Werner Graf sowie Danny Freymark (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Sie diskutierten unter anderem über Verkehrspolitik und Pläne für das Tempelhofer Feld.