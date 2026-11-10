Berlin (dpa/bb) – Die Berliner SPD lädt ihre Mitglieder zur Diskussion über die angepeilte Koalition mit dem Wahlsieger Linke und den Grünen ein. Zwischen dem 12. und 18. November sind drei sogenannte Mitglieder-Dialoge geplant, wie ein Parteisprecher sagte. Neben den beiden Landesvorsitzenden Bettina König und Steffen Krach seien weitere Mitglieder des geschäftsführenden Landesvorstands eingebunden. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.

«Wir wollen mit unseren Mitgliedern ins Gespräch kommen, sie über das Sondierungspapier informieren und Fragen zu den Koalitionsverhandlungen beantworten», erläuterte der Sprecher. Die Veranstaltungen richteten sich ausschließlich an Mitglieder der Berliner SPD Berlin. Sie seien nicht presseöffentlich.





Seit einer Woche laufen die Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD. Sie sollen im Januar abgeschlossen sein. Über den Koalitionsvertrag wollen dann alle drei Parteien ihre Mitglieder abstimmen lassen. In der SPD gibt es neben Zustimmung für Rot-Grün-Rot auch viele Skeptiker oder Gegner eines solchen Bündnisses.