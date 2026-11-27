Potsdam (dpa/bb) – Hubertus Heil oder Lars Klingbeil als künftiger SPD-Chef? Die Brandenburger SPD hat sich nach Ansicht von Generalsekretär Kurt Fischer noch nicht eindeutig entschieden. «Hubertus Heil hat eine enge Verbundenheit zu Brandenburg und ich nehme wahr, dass es in Teilen der Brandenburger SPD Sympathie und klare Befürworter seiner Kandidatur gibt», sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. «Zugleich haben sich auch schon Stimmen aus der märkischen SPD für die erneute Wahl von Lars Klingbeil ausgesprochen. Ein eindeutiges Stimmungsbild kann ich deshalb derzeit nicht erkennen und das ist für mich auch sehr nachvollziehbar.»

Die SPD will Mitte Januar in Bremen ihre Parteispitze komplett neu wählen. Klingbeils Co-Vorsitzende Bärbel Bas hatte im Oktober ihren Rückzug verkündet. Ob Klingbeil erneut für den Vorsitz antritt, ließ er bisher offen – auch bei einem Dialog mit Parteimitgliedern Mitte November. Ex-Arbeitsminister Heil kündigte als erster Kandidat offiziell an, dass er kandidieren möchte. Unklar ist, ob sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für die Parteispitze bewirbt – und ob als mögliche alleinige Vorsitzende oder in einer Doppelspitze.





Fischer: Klingbeil und Heil werden gebraucht

«Wir alle kennen das volle Bild der Kandidaturen derzeit noch nicht», sagte Brandenburgs SPD-Generalsekretär. «Deshalb ist für uns als Landesvorstand klar, dass wir uns mit Empfehlungen vorerst auch zurückhalten.» Der SPD-Parteivorstand will bis zum 16. Dezember einen Vorschlag für die Personalfragen vorlegen.

Fischer warnte vor einer zu langen Debatte. «Persönlich finde ich, Wettbewerb und Auswahl sind grundsätzlich demokratisch gut, wir dürfen uns aber als SPD auch nicht über längere Zeit in der Selbstbeschäftigung verlieren», sagte er. «Am Ende braucht es ein starkes Gesamtteam, um die deutsche Sozialdemokratie wieder zu neuer Stärke zu führen – und in diesem Team braucht es sowohl Lars Klingbeil als auch Hubertus Heil.»