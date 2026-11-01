Neustadt (Dosse) (dpa/bb) – Ein Spaßverderber hat eine Enttäuschung an Halloween ausgelöst: Ein maskierter Radfahrer schnappte Kindern in Neustadt (Dosse) die gesammelten Süßigkeiten weg.

Wie die Polizei mitteilte, zogen mehrere Kinder am Halloweenabend durch die Straßen. Plötzlich sei ein bislang unbekannter Radfahrer auf sie gekommen. «Kurzerhand entriss er den Kindern ihre Beutel voller Süßigkeiten und verschwand», so die Polizei, die wegen Raubes ermittelt.





Die Kinder wurden nicht verletzt, bekamen aber einen Schrecken. Der Radfahrer habe zwar kein Halloween-Gruselkostüm getragen, sei aber mit einer Sturmhaube maskiert gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. «Das ist gemein, der wollte wohl nicht selber sammeln.»

An Halloween klingen verkleidete Kinder an den Türen in der Nachbarschaft und erhoffen sich Süßigkeiten. Der amerikanische Brauch des Um-die-Häuser-Ziehens ist seit Jahren auch in Deutschland weit verbreitet.