Oradea (dpa/bb) – Die Wasserballer der Wasserfreunde Spandau 04 haben den Einzug in die Hauptrunde der Champions League verpasst. Nach den Niederlagen im Viererturnier gegen den rumänischen Gastgeber CSM Oradea (17:19) und Favorit VK Novi Beograd (14:21) stand vor dem abschließenden Spiel gegen Team Strasbourg fest, dass Spandau nicht auf dem notwendigen ersten oder zweiten Rang landen wird.

Daran änderte auch der abschließende 13:6 (7:4)-Erfolg gegen die Franzosen vom Team Strasbourg nichts mehr. Spandau hatte sich bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten nicht für die Hauptrunde qualifizieren können.



