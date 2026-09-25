Berlin (dpa/bb) – Bei einem Überfall auf einen Späti in Berlin-Wilmersdorf ist ein 28 Jahre alter Mitarbeiter am Kopf verletzt worden. Der Täter betrat am frühen Morgen den Späti und zückte eine mutmaßliche Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Mit vorgehaltener Waffe habe er den Mitarbeiter aufgefordert, Geld herauszugeben. Demnach entriss der Täter dem 28-Jährigen das Geld, stieß ihn zu Boden und flüchtete. Der Mitarbeiter wurde dabei am Kopf verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen.