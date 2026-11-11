Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Typisches Spätherbstwetter erwartet die Menschen am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Der Himmel ist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ab dem Vormittag fällt im Süden teils länger anhaltender Regen. Im nördlichen Teil von Brandenburg und in Berlin bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen 3 bis 5 Grad.

In der Nordhälfte zieht in der Nacht zum Donnerstag Nebel auf, im Süden ist es dicht bewölkt mit Regenfällen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 Grad in den Regengebieten und minus 1 Grad an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Der Donnerstag beginnt neblig und trüb. Im Süden zieht sich der Regen zurück und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 7 Grad.





In der Nacht zum Freitag klart es vielerorts auf, Regen fällt nicht. Es kühlt auf 2 bis -1 ein Grad ab. Der Freitag wird wechselnd bewölkt, örtlich fallen Schauer. Auch Graupel schließen die Meteorologen nicht aus. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 bis 8 Grad.