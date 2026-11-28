Hoyerswerda (dpa) – Der Dachverband der Lausitzer Sorben, Domowina, hat den Sorbischen Wirtschaftspreis 2026 für Engagement für die sorbische Sprache und Kultur verliehen. Ausgezeichnet wurden die Arztpraxis Holzschuh in Jänschwalde in Brandenburg und Frenzel’s Hof «Zum Konjecht» in Ralbitz in Sachsen. Das teilte der Verband nach der Preisverleihung am Freitagabend in Hoyerswerda mit.

Die Landarztpraxis fördere die sorbische Sprache durch zweisprachige Kommunikation und binde sie in den Praxisalltag ein, hieß es. Frenzel’s Hof mit Ferienwohnungen und Dorfladen verbinde regionale Wirtschaft mit sorbischer Sprache und Kultur und stärke die Identität in der Region. Die Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld von 1.000 Euro.





Die Sorben beziehungsweise Wenden sind eine Minderheit in der Lausitz in Brandenburg und Sachsen. Die Länder fördern den Erhalt ihrer Sprache und Kultur.

Der Sorbische Wirtschaftspreis wurde zum zweiten Mal verliehen. Die Auszeichnung soll laut Verband Unternehmen dazu ermutigen, die sorbisch-deutsche Zweisprachigkeit stärker in ihre Arbeitsabläufe, ihre Kommunikation und ihre Angebote einzubeziehen.