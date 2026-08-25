Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter freundlich. In den kommenden Tagen ist viel Sonnenschein zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Heute erreichen die Höchstwerte bei viel Sonne und wenig Wolken 23 bis 26 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es demnach trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 11 Grad.

Am Mittwoch soll es laut DWD heiter bis wolkig werden. Im Nordosten von Brandenburg wird der meiste Sonnenschein erwartet, im Süden von Brandenburg könnte es ein wenig regnen. Die Höchsttemperaturen betragen 24 bis 26 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es bei Tiefstwerten von 16 bis 12 Grad bewölkt und trocken. Auch am Donnerstag ist es den Angaben zufolge überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen auf maximal 26 bis 29 Grad.



