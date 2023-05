Potsdam (dpa/bb) – An Pfingsten können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg über viel Sonne und Temperaturen bis 25 Grad Celsius freuen. Am Pfingstsonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad. Am Mittag und Nachmittag kann es örtlich Quellwolken geben, wie es am Sonntag hieß. Zwischen Prignitz, Oberhavel und Uckermark ziehen vorübergehend Wolkenfelder über den Himmel. Es bleibt trocken.

In der Nacht zum Pfingstmontag ist es wolkig. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 6 Grad, in Bodennähe lokal auf um 0 Grad. Am Pfingstmontag wird es größtenteils sonnig, zwischendurch auch etwas bewölkt. Es bleibt trocken, mit Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad, in Berlin um 21 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 9 bis 5 Grad. Der Dienstag wird laut DWD erneut oft sonnig, bei ähnlichen Temperaturen wie am Montag.