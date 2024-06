Potsdam (dpa/bb) – Sonnenschein und maximal 24 Grad bringt der Sonntag nach Berlin und Brandenburg. Vormittags stehen stellenweise noch dichtere Wolkenfelder am Himmel, später heitert es aber immer weiter auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Dem Public-Viewing vom Deutschland-Spiel unter freiem Himmel steht aus Wettersicht nichts im Wege, denn es soll den ganzen Tag über trocken bleiben. Die Temperatur-Höchstwerte liegen von Nord nach Süd bei 21 bis 24 Grad, im Berliner Raum um 23 Grad.

Gering bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Montag weiter. Es kühlt ab auf 13 bis 10 Grad. Neben einigen Quellwolken scheint am Montag viel die Sonne. Bei 24 bis 26 Grad bleibt es trocken. Die Nacht zum Dienstag zeigt sich klar und trocken, lokal zieht bei 15 bis 11 Grad flacher Nebel auf. Am Dienstag wird es sommerlich warm mit Sonnenschein und 27 bis 29 Grad.