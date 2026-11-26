Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Trotz viel Sonnenschein wird es in Berlin und Brandenburg heute kalt. Die Temperaturen erreichen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nur zwischen 0 und 2 Grad. Demnach soll es aber trocken bleiben.

Erst in der Nacht ziehen laut DWD wieder vermehrt Wolken auf. Lücken gibt es den Angaben zufolge zeitweise nur zwischen der Prignitz und der Uckermark. In der Elbe-Elster-Niederung sowie der Niederlausitz ist wegen geringem Schneefall in der Nacht sogar Glätte möglich. Die Temperaturen fallen dann auf zwischen minus 2 und minus 4 Grad ab.





Eiskalte Nächte

Die kommenden Tage zeigen sich dann von einer ähnlichen Seite. Der Freitag bleibt zunächst noch stark bewölkt, aber meist trocken. Die Temperaturen erreichen knapp um den Gefrierpunkt zwischen minus 1 und 1 Grad. Die Wolken ziehen laut dem DWD dann auch durch die Nacht. Vereinzelt sind aber auch klare Abschnitte möglich. Die Tiefstwerte fallen demnach auf minus 3 bis minus 6 Grad.

Am Samstag wird es dann im Tagesverlauf heiter. Auch dann liegen laut den Wetterexperten die Temperaturen zwischen minus 1 und 1 Grad. Den ganzen Tag über soll es zudem trocken bleiben. Die Temperaturen sinken in der Nacht abermals und erreichen sogar Tiefstwerte zwischen minus 5 und minus 8 Grad.