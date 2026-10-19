Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Der Montag bringt Berlin und Brandenburg oft freundliches Herbstwetter. Von der Nordhälfte bis in den Berliner Raum scheint zeitweise die Sonne, in der Südhälfte Brandenburgs hält sich zunächst noch Hochnebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zum Nachmittag setzen sich dort Aufheiterungen durch. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 11 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel anfangs klar. Später ziehen von Polen her Wolken auf. Gegen Morgen fällt vor allem in Richtung Uckermark etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad, an der Grenze zur Börde ist örtlich leichter Frost möglich. Tagsüber ist es überwiegend bewölkt, im Nordosten regnet es gelegentlich etwas. Die Höchstwerte liegen um 11 Grad. Am Mittwoch wechseln sich zunächst Wolken und Auflockerungen ab, später kommt Regen auf. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad.



