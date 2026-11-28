Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Eisig kalt aber sonnig – so wird das Wetter am ersten Adventswochenende in Berlin und Brandenburg. Am Samstag herrscht bis zum Vormittag streckenweise Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen sich die Wolken zurück und es gibt den Meteorologen zufolge viel Sonnenschein. Mit Temperaturen von maximal minus ein bis plus ein Grad wird es frostig kalt, gebietsweise herrscht leichter Dauerfrost.

In der Nacht zum Sonntag ziehen immer mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten von eisigen minus drei bis minus sieben Grad. Am Sonntag, dem ersten Advent, sieht man neben Wolkenfeldern trotzdem zeitweise die Sonne. Später zieht von Westen her dichtere Bewölkung auf, regnen oder schneien soll es aber nicht. Die Höchstwerte liegen ähnlich wie am Vortag zwischen minus zwei und plus ein Grad.





Auf den Straßen ist in der Nacht zum Montag Vorsicht geboten: Leichter, teils gefrierender Regen fällt im Westen von Brandenburg. Der Regen verlagert sich Richtung Osten, wird dabei aber schwächer. Danach zieht Nebel auf. In der Südosthälfte von Brandenburg bleibt es trocken. Es kühlt ab auf minus ein bis minus vier Grad. Am Montag stehen viele Wolken am Himmel. Es bleibt trocken und mit maximal ein bis drei Grad steigen die Temperaturen etwas an.