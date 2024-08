Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Woche beginnt mild und freundlich in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen erreichen heute nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes 22 bis 24 Grad Celsius. Über den Tag bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Nachts ziehen ein paar mehr Wolken auf. Es kühlt ab auf frische 13 bis 8 Grad.

Am Dienstag wird das Wetter wieder sommerlich. Reichlich Sonne erwärmt die Hauptstadtregion auf 26 bis 28 Grad. Etwas Abkühlung bringt die Nacht zum Mittwoch mit Tiefstwerten zwischen 16 und 13 Grad.

Schwül und heiß ist es am Mittwoch. Die Temperaturen kratzen teils an der 30-Grad-Marke. Ab dem Nachmittag sammeln sich immer mehr Wolken am Himmel, die von West nach Ost für Schauer und örtlich für Gewitter abgeben. Lokal fällt Starkregen.