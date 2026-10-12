Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Charlottenburg soll es in der Nacht zum Montag eine Sprengstoffexplosion gegeben haben. Zunächst hätten Zeugen einen lauten Knall in den Nachtstunden am Stuttgarter Platz gehört, hieß es von der Polizei. Später meldete ein Zeuge Schäden – «augenscheinliche Einschlagspuren» – an zwei Fahrzeugen. Außerdem sollen ein weiteres Auto und die Fenster einer Wohnung Schaden genommen haben.

Die sogenannte BAO (Besondere Aufbauorganisation) «Ferrum» (deutsch: Eisen) des Landeskriminalamtes Berlin ermittelt nun in dem Fall. Die Sondereinheit soll gegen gewalttätige Gruppen und Schusswaffenkriminalität vorgehen.



