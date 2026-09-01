Nauen (dpa/bb) – In Nauen ist ein etwa 40 Hektar großer Energiepark mit Solarmodulen eröffnet worden. «Das Projekt konnte realisiert werden, weil ein langfristiger Stromliefervertrag die Wirtschaftlichkeit des Solarparks absichert», hieß es in einer Mitteilung des Energieunternehmens Vattenfall. So soll die Wieland Gruppe mit Sitz in Ulm die gesamte Stromproduktion der Anlage für die kommenden zehn Jahre beziehen.

Die Wieland-Gruppe produziert unter anderem Halbfabrikate aus Kupfer und Kupferlegierungen in Süddeutschland. Der Solarpark im Havelland – mit einer Fläche von rund 56 Fußballfeldern – soll künftig pro Jahr gut 47 Gigawattstunden erneuerbaren Strom erzeugen.





«Das Beispiel Solarpark Nauen zeigt, dass Strompartnerschaften ein sehr gutes marktliches Instrument für den weiteren Ausbau einer unabhängigen, verlässlichen und lokal verankerten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sind», sagte Claus Wattendrup, Leiter des Geschäftsbereichs Solar and Batteries bei Vattenfall. «Sie schaffen Planungssicherheit, helfen unseren Kunden bei der Erreichung ihrer Klimaziele und kosten die Allgemeinheit zugleich keinen Cent.»