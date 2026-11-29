Berlin (dpa) – Herthas erfahrener Mittelfeldmotor Paul Seguin hat eine klare Vorstellung, wie sein Team beim Pokalkracher in München eine gute Rolle spielen kann. «Wichtig ist, dass man sehr mutig dort spielt, dass man sich auch von den Gegenpressing-Momenten, die Bayern übertrieben gut drin hat, dass man da auch in gewissen Situation auch cool ist», sagte der 31-Jährige vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal bei Titelverteidiger Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr/RTL und Sky).

«Blauäugig» dürfe man nicht sein, aber «auch die Bayern mal ins Laufen zu kriegen, dass sie auch mal leiden müssen, ist ganz wichtig». Der frühere Wolfsburger und Unioner ist sich aber bewusst, wie groß die Aufgabe wird: «Wir werden leiden müssen in München. Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften auf der Welt, und da musst du leiden. Aber wir haben nichts zu verlieren. Wir fahren dahin, um eine Runde weiterzukommen und wollen sie ärgern.»





Immerhin geht die Hertha mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel. Die Berliner haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren und sind souveräner Tabellenführer der zweiten Liga. Die seit drei Partien sieglosen Bayern dagegen müssen unter anderem auf Superstar Harry Kane verzichten. Im Club herrscht viel Unruhe.

«Ich bin Realist und jeder, der dort spielt, ist eigentlich auf seiner Position einer der Besten der Welt», sagte Hertha-Abwehrspieler Niklas Kolbe, der die Münchner auf dem Papier natürlich für besser hält. Dennoch: «Warum nicht?»