Berlin (dpa/bb) – Zwischen 4 und 6 Euro: So viel wird eine Tasse Glühwein auf den Winter- und Weihnachtsmärkten in Berlin voraussichtlich kosten. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Veranstaltern einiger großer Märkte. Bei den allermeisten bleiben die Preise für eine Tasse des alkoholischen Heißgetränks gleich wie im Vorjahr.

Hier kann man jetzt schon einen Glühwein trinken

An einigen Orten in Berlin können Glühwein-Fans bereits auf ihre Kosten kommen. Seit Donnerstag hat unter anderem der historische Markt auf dem RAW-Gelände geöffnet. Eine Tasse roter Glühwein kostet dort 4 Euro. Kirsch, Heidelbeer und weißen Glühwein gibt es für 5 Euro, Fruchtpunsch für 3 Euro. Man halte an den Preisen des vergangenen Jahres fest, teilte der Veranstalter mit.





Am Freitag – deutlich früher als in vergangenen Jahren – beginnt bereits einer der bekanntesten Märkte Berlins an der Gedächtniskirche nahe dem Ku’damm. Für Glühwein muss man dort zwischen 5 und 6 Euro zahlen, wie eine Sprecherin mitteilte. An den Preisen werde sich kaum etwas ändern.

Preise bleiben fast überall gleich

Am 23. November starten dann viele Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt – so auch am Schloss Charlottenburg. Dort bleibt der Preis nach Angaben des Veranstalters ebenfalls stabil. Ein normaler Glühwein kostet demnach 5 Euro. Allerdings kenne man die Preise anderer Anbieter nicht.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz ändert sich am Preis für Glühwein ebenfalls nichts. Laut einer Sprecherin kostet das Heißgetränk wie im vergangenen Jahr 5 Euro.

Genauso viel kostet Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz. Auch hier werden die Preise laut Veranstalter in diesem Jahr nicht erhöht. Ein Kinderpunsch kostet 4,50 Euro.

Bei der Christmas Avenue am Nollendorfplatz kosten Glühwein und Kinderpunsch in diesem Jahr 5,70 Euro. Man habe die Preise leicht um 20 Cent angepasst, teilte der Veranstalter mit. Hintergrund seien unter anderem zusätzliche Auflagen des Bezirks sowie deutlich gestiegene Kosten für Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt steigen die Preise zum Teil ebenfalls leicht an. Während der Preis für roten Glühwein mit 5 Euro gleich bleibt wie im vergangenen Jahr, steigen die Preise für weißen und Heidelbeerglühwein um 50 Cent auf jeweils 6 Euro, wie es auf Anfrage hieß.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Spandau gibt es den Glühwein ab 4,50 Euro, Kinderpunsch und Kakao ab 3,50 Euro. Die Preise hätten sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert, teilte der Veranstalter mit.