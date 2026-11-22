Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin müssen Menschen im Schnitt länger für ihre Miete arbeiten als noch vor rund 20 Jahren – in Brandenburg hingegen zeigt sich in vielen Regionen ein anderes Bild. Das haben Forscher des Ifo-Instituts Dresden und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) errechnet.

Die Zeit, die man arbeiten muss, um die Monatsmiete für einen Quadratmeter Wohnung in Berlin zu begleichen, ist demnach von 2004 bis 2024 um 9,4 Prozent gestiegen. 2004 waren es rund 30 Minuten, zwanzig Jahre später rund 33.





In Brandenburg größtenteils Rückgänge

In Brandenburg sieht es in vielen Regionen anders aus. Der Arbeitsaufwand stieg hier nur in drei von 18 untersuchten Landkreisen und kreisfreien Städten. In den anderen Regionen sank der Wert – teils deutlich.

Besonders stark ging der Arbeitsaufwand pro Quadratmeter den Berechnungen zufolge im Landkreis Spree-Neiße zurück – nämlich um 37,5 Prozent. 2004 arbeiteten Menschen dort rund 29 Minuten pro Quadratmeter Mietwohnung, zwanzig Jahre später waren es lediglich rund 18 Minuten. Einen ähnlich starken Rückgang verbuchte der Landkreis Elbe-Elster (34,3 Prozent). Dahinter reihen sich unter anderem Cottbus (minus 28,4 Prozent) und Frankfurt (Oder) (minus 27,5 Prozent) ein.

Anstieg in Landeshauptstadt Potsdam

Den größten Anstieg in Brandenburg verzeichneten die Forscher in der Landeshauptstadt Potsdam mit 5,5 Prozent. 2004 arbeiteten Menschen hier rund 34 Minuten pro Quadratmeter Mietwohnung, zwanzig Jahre später waren es rund 35. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark stieg der Wert um 5,1 Prozent, im Landkreis Oberhavel um 0,7 Prozent.

«Wer nur auf steigende Mieten schaut, übersieht, dass auch die Einkommen deutlich gestiegen sind», sagt Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden. «Entscheidend ist, ob die Einkommen schneller steigen als die Wohnkosten.»

Basis der Berechnungen waren Miet- und Kaufpreise aus einem Informationssystem der zur Scout24 Gruppe gehörenden Bulwiengesa. Bei Mieten wurden Wiedervermietungswerte für Wohnungen angesetzt, beim Kauf Wiederverkaufswerte für Wohnungen. Bei den Löhnen errechneten die Wissenschaftler Nettowerte. Basis war dabei eine unverheiratete Person ohne Kinder.

Beim Vergleich auf Kreisebene kann es den Forschern zufolge unter Umständen in Gegenden mit starkem Pendlerverkehr zu Verzerrungen kommen, da die Löhne nach Arbeitsort und nicht nach Wohnort ermittelt wurden.