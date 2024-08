Berlin (dpa) – Der Berliner Entertainer Frank Zander (82) will zum Saisonauftakt seiner Hertha wieder die Vereinshymne im Olympiastadion singen. «Ich freue mich schon auf den Start der 2. Bundesliga und das erste Heimspiel der Hertha», sagte Zander der dpa. «Endlich kann ich auch mal wieder ganz nah dran sein, denn ich werde vor der Ostkurve gemeinsam mit den Fans die Hertha-Hymne „Nur Nach Hause“ kurz vor Anpfiff anstimmen.»

Das Lied gehört zur Tradition des Fußballvereins. Das Berliner Urgestein singt die Hymne gerne bei Heimspielen vor der Ostkurve. Der Mannschaft und dem neuen Trainer Cristian Fiél drücke er fest die Daumen, sagte Zander.

Scharfe Currywurst und kühles Bier

Die Auftaktpartie von Hertha BSC ist am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn in Berlin geplant. «Natürlich» hoffe er auf einen Sieg des Berliner Zweitligisten und ein volles Stadion. Seine persönliche Tradition am Spieltag dürfe dabei nicht fehlen: «Eine scharfe Currywurst und ’n kühles Bier.»