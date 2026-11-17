Berlin (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg sind dem aktuellen Glücksatlas zufolge weniger zufrieden als der Bundesdurchschnitt. Die Lebenszufriedenheit in Brandenburg liegt trotz eines Rückgangs um 0,16 Punkte mit 6,94 noch nahe am deutschlandweiten Schnitt von 7,00. In Berlin dagegen wird die Lebenszufriedenheit nur mit 6,79 Punkten angegeben. Die Skala reicht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (völlig zufrieden).

In Brandenburg sank die Lebenszufriedenheit damit stärker als im Bundesdurchschnitt. Langfristig betrachtet hat Brandenburg seinen Rückstand aber nahezu aufgeholt. Zwischen 2015 und 2019 war der Abstand zum Bundesdurchschnitt noch deutlich größer.





Zuzug aus Berlin Treiber der Zufriedenheit

Ein wichtiger Treiber des Aufholprozesses in Brandenburg ist der Zuzug aus Berlin. Davon profitiert insbesondere das Umland der Hauptstadt. «Je weiter entfernt die Brandenburger leben, desto geringer ist ihre Lebenszufriedenheit», heißt es im Glücksatlas. Das Wohlbefinden in Cottbus etwa, rund 120 Kilometer von Berlin entfernt, liege etwa 0,10 Punkte unter dem von Brandenburg an der Havel, das nur rund 70 Kilometer von Berlin entfernt ist.

In den vergangenen Jahren gewann Brandenburg demnach Zehntausende Menschen hinzu. Allein 2020 und 2021 seien es knapp 50.000 Menschen gewesen, 2022 sogar rund 60.000. Bei einer Bevölkerung von rund 2,5 Millionen ist dieser Zustrom beträchtlich, schreiben die Autoren. Das dürfte sich auch in der Entwicklung der Lebenszufriedenheit auswirken.

Flexible Arbeitsmodelle und das Homeoffice erleichterten Neu-Brandenburgern den Umzug von der Hauptstadt ins Umland. Zum einen steige die Lebenszufriedenheit der Zugezogenen durch die verbesserte Lebensqualität nach dem Umzug, zum anderen brächten viele aber auch eine überdurchschnittlich hohe Zufriedenheit mit.

Starke Gegensätze

Gleichzeitig zeige sich in Brandenburg eine auffällig starke Polarisierung: Zwölf Prozent seien mit ihrem Leben unzufrieden (Skalenwerte von 0 bis 4), bundesweit liege der Anteil bei neun Prozent. Gleichzeitig geben 40 Prozent hohe Zufriedenheitswerte an (zwischen 8 und 10), im Bundesdurchschnitt sind es 44 Prozent. «Diese Unterschiede könnten auch das Gefälle zwischen den häufig zufriedeneren Zugezogenen und der alteingesessenen Bevölkerung in ländlichen Regionen widerspiegeln.» Doch auch die Lebenszufriedenheit der alteingesessenen Bevölkerung habe in den vergangenen Jahren insgesamt zugenommen, was vor allem an der gestiegenen Einkommenszufriedenheit liege.

In Berlin ist die Zufriedenheit um 0,04 Punkte leicht gesunken. Im Vergleich der Bundesländer liegt Berlin damit nur auf dem 14. Platz. Anders als in vielen anderen Bundesländern wurde hier das Niveau der Vor-Corona-Jahre noch nicht wieder erreicht. Doch die Menschen sind nicht grundsätzlich unzufrieden in Berlin – sondern es mangelt an Hochzufriedenen. Nur 36 Prozent der Berliner bewerten ihr Leben mit 8-10 Punkten. Der Anteil der sehr Unzufriedenen liegt auf Bundesniveau.

Junge Menschen in Berlin im Schnitt unglücklich

In Berlin leben aber die unglücklichsten Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Bei den 16- bis 29-Jährigen wird nur ein Wert von 6,79 Punkten erreicht. «Nirgendwo sonst sind junge Menschen unzufriedener», schreiben die Autoren der Studie. «Der angespannte Wohnungsmarkt, hohe Kriminalitätsbelastungen in einzelnen Stadtteilen und fehlende soziale Bindungen dürften das Wohlbefinden beeinträchtigen.»

Auch die Über-60-Jährigen schneiden mit 6,50 Punkten deutlich schlechter ab als der Bundesdurchschnitt. Nur in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind die Älteren noch unzufriedener. Am zufriedensten sind in Berlin noch Familien mit Kindern, sie kommen mit 7,18 Punkten dem gesamtdeutschen Bundesdurchschnitt ihrer Bevölkerungsgruppe am nächsten.