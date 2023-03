Während die U2 im Westen wieder fährt, kommt es andernorts zu neuen Einschränkungen.

Bereits am Freitag haben die lang erwarteten Arbeiten am beschädigten U-Bahntunnel am Alexanderplatz begonnen. Läuft alles nach Plan, kann der Tunnel der U2, der durch Hochhausarbeiten am Alex abgesackt ist, ab August wieder befahren werden. Bis dahin müssen sich Fahrgäste aber weiterhin auf Pendelverkehr zwischen Klosterstraße und Senefelderplatz einstellen. Bereits seit dem vergangenen Oktober ist am Alex nur ein Gleis befahrbar. Im Februar dann hatte der verantwortliche französische Konzern Covivio einen Plan zur Reparatur der Tunneldecke präsentiert. Zu Ausfällen der U2 soll es während der Sanierung möglichst nicht oder nur kurzzeitig kommen.

Arbeiten in Pankow

Die Arbeiten am Alex-Tunnel sind aber nicht die einzigen, die die BVG jetzt vorantreibt. Ab dem 20. März wird der U-Bahnhof Senefelderplatz aufwendig saniert. Dabei werden Risse repariert, Putz- und Malerarbeiten ausgeführt, die Hintergleiswände mit neuen Fliesen verkleidet und die Bahnsteigbeleuchtung erneuert.

All das findet laut der BVG bei laufendem Betrieb oder in den nächtlichen Betriebspausen der U-Bahn statt. Da der U-Bahntunnel aber auch von außen saniert und die Tunneldecke von oben freigelegt wird, kommt es zu Einschränkungen für Autofahrer. Da der U-Bahnhof unmittelbar unter der Fahrbahn der Schönhauser Allee liegt, wird es an der Kreuzung Schönhauser Allee/Schwedter Straße/Metzer Straße für rund zwei Jahre eine veränderte Verkehrsführung für die Fahrspur Richtung Alexanderplatz und die Linksabbiegerspur in Richtung Metzer Straße geben.

Sanierung am Spittelmarkt

Auch in Mitte wird gearbeitet: Am U-Bahnhof Spittelmarkt geht die seit 2022 laufende Sanierung in die nächste Phase. Die meisten Arbeiten der Gesamtsanierung werden in den nächtlichen Betriebspausen durchgeführt: Bis zum 6. Juli, jeweils nachts von Sonntag bis Donnerstag, in einer verlängerten Betriebspause von 22.30 Uhr bis 3.30 Uhr.

Die Linie U2 fährt zwischen Pankow und Senefelderplatz sowie Stadtmitte und Ruhleben wie gewohnt. Für den Abschnitt zwischen Senefelderplatz und Mohrenstraße wird in diesen verlängerten Betriebspausen ein barrierefreier Ersatzverkehr mit Bussen bereitstehen. Im September startet am Spittelmarkt dann die nächste Bauphase, über die die BVG zeitnah informieren möchte.

Freie Fahrt im Westen

Gute Nachrichten gibt es aber auch für U2-Fahrgäste. Im Westen der Stadt fahren die U-Bahnen wieder bis zum U-Bahnhof Ruhleben. „Damit endet der im November wegen Bauarbeiten eingerichtete Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Theodor-Heuss-Platz und Ruhleben“, teilte die BVG mit.

Text: red/kr