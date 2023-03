Berlin (dpa/bb) – Im Westen Berlins fährt die U-Bahn-Linie U2 ab diesem Freitag wieder bis zur Endstation Ruhleben. «Damit endet wie geplant der im November wegen Bauarbeiten eingerichtete Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Theodor-Heuss-Platz und Ruhleben», teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag mit. Zugleich kündigte das Unternehmen Sanierungsarbeiten am U-Bahnhof Senefelder Platz an. Die 110 Jahre alte Station soll bei laufendem Betrieb in den nächtlichen Betriebspausen saniert werden, Beeinträchtigungen für die Fahrgäste entstehen demnach keine.

Zwischen Senefelder Platz und Klosterstraße besteht weiterhin ein eingleisiger Pendelverkehr aufgrund von Bauschäden am Alexanderplatz. Der Tunnel dort ist aufgrund von Bauarbeiten an einem Hochhaus um einige Zentimeter abgesackt. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis in den Sommer hinein andauern.