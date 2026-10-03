Hoppegarten (dpa) – Der vierjährige Hengst Snow Player und Thore Hammer-Hansen haben den 36. Preis der Deutschen Einheit auf der Galopprennbahn Hoppegarten gewonnen. Das an vierter Stelle gewettete Duo verwies beim mit 55.000 Euro dotierten Saisonabschluss über 2.000 Meter mit vier Längen Vorsprung Best Lightning mit Benjamin Marie auf den zweiten Rang.

Knapp dahinter lief der größte Außenseiter Nariman mit Bauyrzhan Murzabayev im Sattel auf dem dritten Rang ein. Mit großem Abstand kam der mit 3,30 für 10,00 Euro gewettete amtierende Derbysieger Dardanos mit Eduardo Pedroza auf den fünften Platz.



