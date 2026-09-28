Berlin (dpa/bb) – Berliner Fahrgäste müssen sich am Morgen auf Einschränkungen bei zwei S-Bahnlinien einstellen. Grund dafür ist eine Reparatur an einem Signal in Königs Wusterhausen, wie die Berliner S-Bahn mitteilte. Die Linie S8 sei zwischen Grünau und Wildau unterbrochen. In dem Abschnitt verweist die S-Bahn darauf, die S46 zu nutzen.

Auch die S46 ist demnach eingeschränkt. Sie befahre zwar den ganzen Linienweg, jedoch müssten Fahrgäste in beiden Fahrtrichtungen in Wildau umsteigen. Demnach verkehrt die S46 derzeit zwischen Westend und Wildau sowie zwischen Wildau und Königs Wusterhausen.



