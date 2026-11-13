Berlin (dpa) – Eine mögliche Weltraummission Deutschlands soll nach dem Raumfahrer Sigmund Jähn (1937-2019) benannt werden. Auf eine entsprechende Entscheidung des Haushaltsausschusses im Bundestag verwies der Zwickauer CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Körber. Man wolle damit eine gesamtdeutsche Pionierleistung würdigen und zugleich ein Zeichen für die gemeinsame Zukunft der deutschen Raumfahrt setzen, teilte er nach der Sitzung des Ausschusses mit.

CDU-Politiker: Lebensleistungen aus DDR-Zeiten anerkennen

«Sigmund Jähn war der erste Deutsche im Weltraum. Seine Pionierleistung gehört zur Geschichte unseres ganzen Landes. Auch in der DDR haben Menschen Außergewöhnliches geleistet», erklärte Körber. Ihre Lebensleistungen anzuerkennen, verkläre nicht die DDR, sondern zeige gesamtdeutsches Selbstbewusstsein. Jähn stammte aus Morgenröthe-Rautenkranz im sächsischen Vogtland und war 1978 der erste Deutsche im All.





Körber erinnerte daran, dass Jähn nach der Wiedervereinigung Deutschlands seine Erfahrungen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und bei der europäischen Weltraumorganisation Esa einbrachte. Er sei so zum Brückenbauer geworden. «Eine nationale Raumfahrtmission mit seinem Namen würde verbinden, was zusammengehört: die Anerkennung einer herausragenden Lebensleistung und den Aufbruch zu neuen Zielen.»