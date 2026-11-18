Weimar (dpa) – Koalitionskrach, Vertrauenskrise, klamme Kassen, das Erstarken der politischen Ränder: In der aktuellen politischen Debatte gibt es viele Anlässe zu Pessimismus. Doch was sind eigentlich positive Ansätze für die Zukunft in Deutschland? Wie können Menschen vor Ort – Achtung, Politikerphrase – mitgenommen werden? Und wie lässt sich das auf andere Regionen übertragen?

Zu genau diesen Fragen sind rund 600 Bürgermeister, Vereinsvorstände, Kulturakteure und Menschen aus der Zivilgesellschaft aus ganz Deutschland in Weimar zusammengekommen. «Werkstatt der Mutigen» nennt sich die Konferenz an dem historisch aufgeladenen Ort in Thüringen. Es geht um konstruktive Politikansätze, um die Kommunen als Ausgangspunkt von Politik, vielleicht eine Beteiligung im Bundesrat oder der Ministerpräsidentenkonferenz. Und manche erhoffen sich von den zwei Tagen einen echten Aufbruch.





Sophia von Bonin: «Deutschland, schau auf deine Kommunen!»

Man könne sich mit Weimar als Ort für eine Demokratiekonferenz eigentlich nur verheben, sagt Sophia von Bonin von der Nichtregierungsorganisation «Project Together», die das Zusammentreffen organisiert. Aber genau darum gehe es doch – mutig sein. Doch wo sollen die Impulse herkommen? Dazu hat von Bonin eine klare Meinung. «Deutschland schau auf deine Kommunen! Weil da passiert viel Interessantes, von dem wir lernen können.» Eine «Republik der Kommunen» ist einer der Arbeitstitel der Konferenz.

Aktuell werde vieles schlechtgeredet und es gebe natürlich auch Probleme, so von Bonin. Gleichzeitig gebe es aber in vielen Städten und Gemeinden Menschen, die etwas anders machen und Dinge voranbringen. «Das sind unglaublich verschiedene Leute, bei denen man nicht glaubt, sie haben etwas gemeinsam.» Ein roter Faden sei aber: Sie trauen den Leuten vor Ort etwas zu. «Das motiviert die Menschen total.»

Luca Piwodda: «Ich werde viele Fehler machen»

Was das im Konkreten bedeutet, erzählt Luca Piwodda aus dem brandenburgischen Gartz. Seit zweieinhalb Jahren ist der 27-Jährige Bürgermeister des 2.300-Einwohner-Ortes nahe der polnischen Grenze. Vor seinem Amtsantritt sei das Klima vergiftet gewesen, verfeindete Vereine, jeder zweite Einwohner älter als 65 Jahre. Im Wahlkampf habe er drei klare Botschaften gehabt: «Ich werde viele Fehler machen. Die Stadtkassen sind leer, also müssen alle ehrenamtlich mit anpacken. Und all die Streitigkeiten sind mir egal – wir müssen einen radikalen Neuanfang machen.»

Inzwischen habe sich viel geändert. Allein im letzten Jahr hätten sich drei neue Vereine gegründet, es seien Diskussionsformate eingeführt worden, die Einwohner packten bei der Pflege der Grünflächen mit an. «Es muss nicht immer die Weltreform sein. Man kann auch einfach konkret vor Ort anfangen», sagt Piwodda. Das mache die Kommunalpolitik so schön.

Martin Horn: «Dann verlieren wir alle»

So gar nicht dazu passen will der Satz, den Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn fallen lässt: «Die kommunale Stimmung ist so schlecht wie noch nie.» Es sei zum Haareraufen, dass die Stimme der Kommunen nicht gehört werde. Der Bund bestelle Leistungen, finanziere sie aber nicht auskömmlich und lasse die Orte mit den Folgen allein. «Wenn vor Ort die Kitagebühren erhöht werden, die Straßenbahn nicht funktioniert und Spielplätze nicht saniert werden, dann verlieren wir alle.»

Horn will aber nicht nur schwarzmalen. Von dem Treffen in Weimar erhoffe er sich «eine Art von Aufbruch». Es gebe viele gute Ideen im Land, es brauche Zuversicht und eine Politik, die nicht nur zuhöre, sondern handle. In Freiburg habe er offene Formate oder eine Jugendbeteiligung eingeführt. Das führe dann auch zu konkreten, sichtbaren Ergebnissen. Wichtig seien auch Orte, an denen die Menschen zusammenkommen.

Anneke Richter: «Man kann auch mit wenig Geld viel tun»

Einen solchen Ort hat Anneke Richter mit ihren Mitstreiterinnen in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt geschaffen. Einen alten, verfallenen Gutshof hat der Verein Heimatbewegen dort aus dem Dornröschenschlaf geholt. Für eine Sanierung fehlte das Geld. Dafür gebe es viele Möglichkeiten, sich zu entfalten. «Im Endeffekt sitzen wir in den Ruinen und trinken mit den Senioren Kaffee.» Es gebe viel Leerstand in der Region – aber die Kunst sei, den nicht als Mangel, sondern als Chance zu begreifen. Eine mögliche AfD-Landesregierung sehe sie nicht als Bedrohung. Der Verein beziehe ohnehin kaum Landesmittel. «Man kann auch mit wenig Geld viel tun.»

Und was soll daraus nun werden?

Optimistisch, zuversichtlich, anpackend – so könnte man die Grundstimmung in Weimar beschreiben. Am Ende soll ein Aufruf entstehen, der die Kommunen als Ausgangspunkt von Politik stellt. Kommunale Vertretungen im Bundesrat oder in der Ministerpräsidentenkonferenz sind nur einige der diskutierten Punkte. Oft wird auf Großbritannien verwiesen, wo Neu-Premier Andy Burnham auf Dezentralisierung und mehr Fokus auf die Regionen setzt. Das ist auch die große Hoffnung in Weimar.

Der Städte- und Gemeindebund sieht ein «wichtiges und kraftvolles Signal». Unter anderem die Finanzlage der Kommunen mit einem Defizit von 30 Milliarden Euro zeige, dass deren Situation nicht ausreichend berücksichtigt werde. Es brauche echte Beteiligung und nicht nur symbolische Gesten und temporäre Einladungen. Gleichzeitig zeigt sich in Weimar, wie weit Kommunen und Landes- und Bundespolitik manchmal voneinander entfernt sind. Vertreter der Hauptstädte waren nur vereinzelt vertreten.