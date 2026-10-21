Berlin (dpa/bb) – Ein siebenjähriger Junge ist in Berlin-Lichtenberg von der Brüstung eines Balkons gefallen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, stürzte der Junge am Dienstagabend etwa sechs Meter in die Tiefe – erst vom zweiten Obergeschoss auf ein Vordach und von dort weiter auf den Boden. Zuerst hatte der «Tagesspiegel» berichtet.

Der Siebenjährige erlitt mehrere Knochenbrüche und verletzte sich am Kopf, wie der Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Es gebe keine Hinweise auf ein Fehlverhalten der Eltern, es werde von einem Unfall ausgegangen, hieß es.



