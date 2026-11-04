Berlin (dpa/bb) – Noch bis zum frühen Nachmittag sind in Berlin wegen einer Sicherheitskonferenz erhebliche Einschränkungen für den Straßen- und den Personennahverkehr zu erwarten. Darauf weist die Verkehrsinformationszentrale hin.

Weiträumige Absperrungen gibt es den Angaben zufolge im Bereich rund um das Hotel Waldorf Astoria am Breitscheidplatz (Charlottenburg-Wilmersdorf), um die Storkower Straße in Fennpfuhl (Bezirk Lichtenberg) und das Regierungsviertel in Tiergarten.





Die U5 hält zeitweise nicht am U-Bahnhof Bundestag. Am Nachmittag kommt es außerdem auf den Linien S41, S42, S8 und S85 zwischen Ostkreuz und Greifswalder Straße zu Einschränkungen. Mehrere Buslinien halten nicht am S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten.

Konferenz mit Staatsgästen und Militärfachleuten

An der Konferenz nehmen Staatsgäste, Rüstungsvertreter, Militärfachleute und Wissenschaftler teil. Sie diskutieren über militärische Bedrohungen und die sicherheitspolitische Lage. Auf verschiedenen Podien sollen mehr als 140 Redner auftreten.

Bereits zum Auftakt der Konferenz am Dienstag gab es zahlreiche Straßensperrungen und Einschränkungen für den Verkehr. Prominenter Gast der Konferenz war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der eine der höchsten Sicherheitseinstufungen hat.