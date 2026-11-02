Berlin (dpa/bb) – Wegen einer Sicherheitskonferenz mit hochrangigen Gästen müssen sich die Menschen in Berlin am Dienstag auf Beeinträchtigungen im Verkehr einstellen. Betroffen von den «weiträumigen Absperrungen» seien Lichtenberg, die City West und das Regierungsviertel, teilte die Berliner Polizei via WhatsApp mit. Die U5 werde zeitweise nicht am U-Bahnhof Bundestag halten. Auch die Wasserstraßen und der Berliner Luftraum seien von den Sperrungen betroffen, hieß es.

Bei der Berlin Security Conference werden Staatsgäste, Rüstungsvertreter, Militärfachleute und Wissenschaftler in der Hauptstadt erwartet. Sie diskutieren über militärische Bedrohungen und die sicherheitspolitische Lage. Auf verschiedenen Podien sollen mehr als 140 Redner auftreten.





Rund 3.400 Beamtinnen und Beamte sollen für die Sicherheit rund um die Konferenz sorgen, wie die Berliner Polizei mitteilte. Dabei komme Unterstützung aus nahezu dem gesamten Bundesgebiet.