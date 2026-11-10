Berlin (dpa) – Der Putin-Gegner und frühere Schachweltmeister Garri Kasparow ist in diesem Jahr nicht persönlich zur «Freedom Week» (Woche der Freiheit) nach Berlin gekommen. «Ich bedauere, dass ich jetzt nicht bei Ihnen in Berlin sein kann», sagte der Kremlkritiker am Montagabend in einer Videobotschaft zum «Freedom Dinner» mit zahlreichen Gästen im Roten Rathaus. Er sei gewarnt worden, dass eine Reise nach Berlin derzeit ein unnötiges Risiko für seine Sicherheit sei.

Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Im vergangenen Jahr hatte der russische Exil-Oppositionelle zur Eröffnung der «Freedom Week» eine Rede im Berliner Abgeordnetenhaus gehalten. Kasparow wiederholte seinen Hinweis auf Informationen, nach denen der russische Geheimdienst beabsichtige, ihn zu töten. Darüber hatte er schon Anfang Oktober gesprochen.





Wegner: «Alarmsignal für Deutschland und Europa»

Schirmherr der Freiheitswoche aus Anlass des Mauerfall-Jahrestags am 9. November ist Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). «Dass Garri Kasparow aus Angst vor einem russischen Mordanschlag nicht nach Berlin kommen kann, ist erschütternd. Und es ist ein Alarmsignal für Deutschland und Europa», sagte Wegner. «Wir müssen bedrohte Oppositionelle besser schützen und russischen Geheimdienstaktivitäten in Deutschland und Europa mit aller Konsequenz entgegentreten.»

Die Bedrohung gehe aber weit über russische Oppositionelle hinaus. «Sie richtet sich gegen unsere Sicherheit, unsere Freiheit und unsere Demokratie.» Gerade Berlin als Stadt der Freiheit müsse für alle freiheitsliebenden Menschen ein sicheres Zuhause sein. «Die Freedom Week ist genau dafür ein starkes Zeichen und ein Signal der Hoffnung für alle Freiheitskämpfer.»

Die Freiheitswoche in Berlin gab es 2025 zum ersten Mal. In diesem Jahr sind bis Samstag rund 170 Veranstaltungen geplant, an denen zahlreiche Dissidenten und Oppositionelle aus vielen Staaten teilnehmen. Neben einer großen Konferenz heute sind Vorträge, Diskussionen, Lesungen, Führungen und Filme vorgesehen. Ein Schwerpunkt widmet sich Frauen, die sich gegen Unterdrückung und Diktaturen stellen.