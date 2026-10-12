Berlin (dpa/bb) – Reaktion und Sehvermögen testen oder zu Unfallgefahren beim Abbiegen informieren: Die Berliner Polizei lädt am Dienstag (13. Oktober) zum dritten Seniorensicherheitstag an. Vor allem zur Sicherheit im Straßenverkehr bietet die Polizei eigenen Angaben nach verschiedene Veranstaltungen im Stadtgebiet an.

Aktionen in Spandau, Biesdorf und Friedrichshain

Reaktions- und Sehfähigkeit testen: Das ist für Senioren zwischen 10.00 und 14.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Spandau möglich. Bei der Aktion in der Breite Straße 37 geht es laut Polizei insbesondere darum, wie man sich in der dunklen Jahreszeit sicher über die Straßen bewegt. Von der Zentralstelle für Prävention des Landeskriminalamtes gebe es auch Tipps zum Thema Einbruchschutz.





Von 9.00 bis 14.00 Uhr können sich Senioren im Marzahner Biesdorf-Center (Weißenhöher Straße 108) dazu informieren, wie sie im Verkehr sichtbar bleiben und sicher die Fahrbahn überqueren können.

Mit einem Lkw wird von 14.00 Uhr an in Friedrichshain auf die Unfallgefahren beim Abbiegen hingewiesen. Die Polizei gibt eigenen Angaben nach Hinweise dazu, wie man Unfälle vermeidet und sich sicher im Verkehr bewegt.