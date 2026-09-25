Neuruppin (dpa/bb) – Unter Vorgabe sexueller Handlungen wollten Tatverdächtige einem 40-jährigen Hotelgast in Neuruppin Wertgegenstände entwenden. Die fünf Personen im Alter von 20 bis 25 Jahren hat die Polizei eigenen Angaben nach am Donnerstagabend im Hotel vorläufig festgenommen.

Zwei Frauen sollen dem 40-Jährigen demnach sexuelle Handlungen angeboten haben. Als der Mann im Badezimmer war, hätten sie den männlichen Mittätern die Fahrzeugschlüssel herausgegeben. Das Fahrzeug des 40-Jährigen durchsuchten die drei männlichen Tatverdächtigen nach Wertgegenständen, wie es hieß. Die Schlüssel brachten sie laut Polizei zurück ins Hotelzimmer.





Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Im Vorfeld hatte es der Polizei zufolge gleichgelagerte Straftaten gegeben. Ob diese mit der Tat zusammenhängen und es sich möglicherweise um die gleichen Tatverdächtigen handelt, sei Teil der Ermittlungen.