Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach sechs Siegen wieder eine Niederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor gegen den EHC Red Bull München mit 3:4 (2:1, 0:1, 1:2). Liam Kirk erzielte zwei Tore für die Berliner, außerdem traf Ty Ronning für die Hauptstädter, die trotz der ersten Heimniederlage in der laufenden Saison weiterhin an der Tabellenspitze stehen.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen von Beginn an ein intensives, schnelles Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Ronning traf in der vierten Minute für die Hausherren, doch Ryan Murphy antwortete nur 13 Sekunden später für die Gäste. Nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Angreifer Frederik Tiffels überstanden die Berliner die folgende Unterzahlsituation schadlos und gingen durch ein Tor von Kirk wieder in Führung (18.).





Zwei Tore von Kirk reichen den Berlinern nicht

18 Sekunden nach der ersten Pause sorgte Taro Hirose für den erneuten Ausgleich der Münchner. Danach blieb die Begegnung abwechslungsreich und hart umkämpft.

Im Schlussabschnitt profitierten die Gäste dann von einer Zeitstrafe gegen die Berliner. Im Powerplay erzielte Elis Hede den dritten Treffer der Münchner (49.). Die Eisbären konnten danach einige klare Gelegenheiten nicht nutzen, ehe Yasin Ehliz (58.) für die Gäste erhöhte. Kirks zweiter Treffer in der Schlusssekunde kam zu spät.