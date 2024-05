Berlin (dpa/bb) – Über die Gestaltung eines neuen Besucher- und Informationszentrums am Bundestag will der schwarz-rote Senat in seiner Sitzung am Dienstag (10.00 Uhr) genauso beraten wie über den geplanten Campus für Demokratie in Berlin-Lichtenberg. Zu beiden Themen soll Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) die übrigen Senatsmitglieder informieren. Er legt gleichzeitig den jährlichen Fortschrittsbericht ans Landesparlament zum Campus für Demokratie auf dem früheren Gelände des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR vor. Dort soll ein moderner Lernort über Unterdrückung, Widerstand und Aufklärung entstehen.

Außerdem entscheidet der Senat über den Bebauungsplan zum neuen barrierefreien Besucher- und Informationszentrum am Großen Tiergarten.

Künftig sollen alle Besucher des Deutschen Bundestags inklusive der Dachterrasse und der Reichstagskuppel ausschließlich über das Besucherzentrum ins Reichstagsgebäude kommen. Über den Bebauungsplan muss anschließend das Abgeordnetenhaus beschließen.

Ein weiteres Thema ist der Rahmenplan für das sogenannte Karstadtareal am Kurfürstendamm 231. Dabei geht es um die mögliche künftige Gestaltung des Geländes in der City West, auf dem an der Ku’damm-Seite ein Warenhaus von Galeria Karstadt Kaufhof steht. Der Senat will den Rahmenplan am Dienstag beschließen, bis zum Bebauungplan ist es dann allerdings noch mindestens ein weiterer Schritt.