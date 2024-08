Berlin (dpa/bb) – Am Flughafensee hat eine besondere Tierfamilie ein Zuhause gefunden: Die seltene Zwergdommel hat gleich vier Jungtiere in dem Vogelschutzreservat aufgezogen. Erst Anfang Juli wurde zuerst ein Elternvogel entdeckt, teilte der Naturschutzbund (Nabu) mit. Dann konnte man auch den Rest der Familie von öffentlichen Wegen aus beobachten. Damit ist das Vogelschutzreservat Flughafensee das einzige Berliner Brutgebiet einer Zwergdommel in diesem Jahr. Bereits seit 2003 wurden immer wieder Jungvögel gesichtet, der Nachweis einer Brut gelang jedoch bislang nicht.

Zwergdommel als gefährdet eingestuft

Der Wasservogel ist nach Angaben des Nabu der kleinste Reiher Europas und lebt in den Schilfbereichen von Seen und anderen Gewässern. Hier jagt die Zwergdommel auch. Jedoch wird der Vogel in der Roten Liste der Brutvögel sowohl bundesweit als auch in Berlin als gefährdet eingestuft. Grund dafür sei unter anderem der stetige Rückgang der Schilfgebiete. «Am Flughafensee haben wir seit 2018 ein massives Schilfsterben», teilte Frank Sieste, Leiter der Nabu-Arbeitsgruppe, mit. Sie kümmert sich eigenen Angaben zufolge seit Jahrzehnten um das Reservat.