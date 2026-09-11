Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Ein Segelflugzeug ist in Brandenburg an der Havel abgestürzt. Die beiden Insassen im Alter von 16 und 49 Jahren wurden augenscheinlich leicht verletzt, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Rettungskräfte kümmerten sich demnach am Freitagmittag um beide und brachten sie für Untersuchungen ins Krankenhaus.

Im Segelflugzeug hatten die beiden Insassen laut Polizei die örtlichen Gegebenheiten im Rahmen von Jugendflugspielen überprüft. Der Flieger stürzte dann aus geringer Höhe auf einen Acker nahe dem Flugplatz an der Mötzower Landstraße, wie es hieß. Warum es zu dem Absturz kam, ist bislang unklar.





Seelsorger betreuten die Zeugen, unter denen Teilnehmer der Jugendflugspiele waren. Das Flugzeug brach bei dem Absturz mittig und war nicht weiter flugfähig.