Berlin (dpa) – Das temporäre Schwimmbad vor der Berliner Volksbühne ist nach tagelanger Schließung und Debatten um eine abgesagte Veranstaltung mit einem Verein der schwarzen Community wieder offen. Das «solidarische Anbaden» habe um 12.00 Uhr begonnen, sagte eine Sprecherin des Theaters. Die online kostenlos verfügbaren Tickets für Samstag seien vergriffen, abhängig von den Kapazitäten seien aber eventuell auch spontane Besuche möglich.

Seit etwa einer Woche steht vor der Volksbühne, einem der wichtigsten Theater Deutschlands, bis Anfang Oktober ein 25 Meter langes und 1,30 Meter tiefes Freibad, das sogenannte Volksbad. Der Eintritt ist kostenlos, Tickets können vorab gebucht werden. Sonntag und Montag ist Ruhetag, am Dienstag geht die Aktion weiter. Intendant Matthias Lilienthal versteht das Projekt auch als politischen Protest gegen verfallende Infrastruktur in der Stadt.





Seit dem vergangenen Dienstag war das «Volksbad» allerdings zu. Zuerst verhinderten defekte Duschen den Badebetrieb. Dann sagten die Volksbühne und der Verein «Each One Teach One» eine für Freitag geplante Veranstaltung ab: Dabei sollten exklusiv Menschen der schwarzen Community – insbesondere Kinder und Jugendliche – vor dem Theater schwimmen können. Vorausgegangen waren teils rassistische Diskussionen und Drohungen.