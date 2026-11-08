Berlin (dpa) – Die Suche nach der vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn wird heute fortgesetzt. Die Suchmaßnahmen seien angelaufen, sagte Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, der Deutschen Presse-Agentur. Es seien mehr als 100 Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und der Mordkommissionen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf unterwegs. Auch Spürhunde würden wieder eingesetzt. «Alle Spuren sind Gegenstand der Ermittlungen, aber sie ist weiterhin verschwunden und nicht auffindbar.»

Lisa T. wird seit Dienstag vermisst. Die Ermittler gehen von einem Kapitalverbrechen aus. Als Kapitalverbrechen werden besonders schwere Verbrechen wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder schwere Sexualdelikte bezeichnet.





Hinweise im dreistelligen Bereich

Auch am Sonntag konzentrieren sich die Ermittlungen auf das Wohnumfeld der Vermissten in Marzahn-Hellersdorf. Heute werde die Suche im Bezirk jedoch auf ein größeres Gebiet ausgeweitet, sagte Petzold. Es würden Zeugen befragt und Beweismittel gesammelt.

«Wir sind weiterhin auf Hinweise angewiesen», so der Staatsanwaltschaft. Es seien bereits Hinweise im dreistelligen Bereich eingegangen. Die Polizei bittet Menschen, die etwas gesehen oder gehört haben, sich über das Hinweistelefon oder die Hinweis-Mailadresse des Landeskriminalamts bei der Polizei zu melden.

Lisa verließ ihr Umfeld wahrscheinlich nicht freiwillig

Laut Polizei verließ das Mädchen sein Wohnhaus gegen 7.15 Uhr, um gegen 7.30 Uhr vom Barnimplatz zu seiner Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Doch dort kam die 13-Jährige nie an. «Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass Lisa nicht freiwillig ihr familiäres Umfeld oder ihr Zuhause verlassen hat», sagte Petzold.

Mehrere hundert Beamte der Mordkommission und des Landeskriminalamts Berlin sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Einsatz, um die 13-Jährige zu finden.