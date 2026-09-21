Berlin (dpa/bb) – Zwei bewaffnete Räuber haben mutmaßlich in Berlin-Charlottenburg-Nord eine Bar überfallen. Die jugendlichen Täter klingelten nach Zeugenangaben am Sonntagabend an der Eingangstür, wie die Polizei mitteilte. Ein 60-jähriger Mitarbeiter öffnete ihnen und ließ sie herein. Im Inneren der Bar soll einer der Täter eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter sowie eine Kundin und einen Kunden gehalten haben. Der zweite Täter soll eine im Regal befindliche Kasse an sich genommen haben.

Die Täter sollen laut Polizei anschließend geflüchtet sein. Eine 60 Jahre alte Kundin wurde bei dem Überfall verletzt. Sie soll von einem der Jugendlichen von einem Stuhl gestoßen worden sein. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Sie wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Mitarbeiter und die beiden anderen Kunden blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs.



