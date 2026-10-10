Neuruppin (dpa/bb) – Wegen Schwefelsäure hat es in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) einen größeren Einsatz der Feuerwehr gegeben. Ein Mann erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Rund 20 Menschen seien am Nachmittag aus einem Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Die «Märkische Oderzeitung» (MOZ) hatte darüber berichtet.

Der etwa 50 Jahre alte Mann habe Pool-Reinigungsmittel unsachgemäß in seinem Auto gelagert, sagte der Sprecher. Die Flüssigkeit sei ausgelaufen und habe mit Material im Auto reagiert, so dass Schwefelsäure erzeugt worden sei. Als der Mann seinen Wagen geöffnet habe, sei ihm eine Wolke aus Schwefelsäure entgegengekommen und er sei verletzt worden. Die genaue Schwere der Verletzungen war unklar, leicht verletzt sei der Mann jedoch nicht.





Die Feuerwehr habe die Säure im Auto mit Lauge neutralisiert, so dass keine Gefahr mehr bestanden habe, sagte der Sprecher. Da der Mann unter anderem auch einen Kanister mit der Flüssigkeit in den Keller eines Mehrfamilienhauses getragen habe, seien 20 Bewohner evakuiert worden. Von ihnen sei niemand verletzt worden. Sie seien in einer nahegelegenen Kita untergebracht worden.