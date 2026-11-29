Oranienburg (dpa/bb) – Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei sind nach Oranienburg nördlich von Berlin ausgerückt, weil eine Frau mit Schusswaffengewalt gegen Polizeibeamte drohte. Zunächst hatten Nachbarn der 60-Jährigen die Polizei wegen einer Ruhestörung alarmiert, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Vor Ort kündigte die Frau an, auf die Polizisten zu schießen, wenn diese in ihre Wohnung kämen.

Spezialkräfte verschafften sich dann gewaltsam Zutritt. Eine Schusswaffe sei bei der Frau aber nicht gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Sie soll nach Polizei-Angaben psychisch erkrankt sein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem SEK-Einsatz, der gegen 11.00 Uhr beendet war, sei die 60-Jährige nicht verletzt worden.



