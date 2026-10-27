Berlin (dpa/bb) – Ein Schuss ist auf eine Wohnungstür einer Familie in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Lankwitz abgegeben worden. Verletzt wurde in der vergangenen Nacht in der Wedellstraße niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach stellten Einsatzkräfte im Berliner Süden ein Einschussloch, das Projektil und eine Hülse sicher.

Warum auf die Tür geschossen wurde und was für eine Waffe zum Einsatz kam, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 20-jährige Bewohner der Wohnung einen lauten Knall gehört und ein Loch in seiner Wohnungstür festgestellt haben. In der Wohnung wohnt laut Polizei der 20-Jährige mit seiner Familie.



