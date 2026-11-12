Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Wegen eines kurzen Gasaustritts bei Wartungsarbeiten ist eine Grundschule in Frankfurt (Oder) evakuiert worden. Am Mittag wurde die Feuerwehr nach Gasgeruch alarmiert, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Demnach war zu dem Zeitpunkt schon Schulschluss. Viele Schüler hatten das Gebäude bereits verlassen oder waren gerade dabei.

Es habe zu keinem Zeitpunkt eine akute oder gar lebensbedrohliche Situation gegeben, hieß es weiter. Bei vier Kindern und drei Erwachsenen wurden den Angaben zufolge erhöhte Kohlenmonoxid-Werte festgestellt. Sie wurden zur Abklärung in eine Klinik gebracht.





Im Gebäude selbst konnte bei einer Messung kein Gas festgestellt werden. Die Feuerwehr durchlüftete den betreffenden Teil des Schulgebäudes. Nach Aussagen von Feuerwehr und Polizei sei der Gasgeruch auf Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage zurückzuführen.