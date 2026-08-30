Berlin (dpa/bb) – Mehrere Schüsse hat ein unbekannter Täter in der Nacht in Berlin-Schöneberg abgefeuert. Polizisten, die nach Knallgeräuschen alarmiert wurden, fanden gegen 5.00 Uhr in der Steinmetzstraße mehrere leere Patronenhülsen scharfer Munition, wie die Polizei mitteilte. In zwei Fensterscheiben verschiedener Wohnungen wurde je ein Einschussloch entdeckt. Nach den Knallgeräuschen soll ein Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit abgefahren sein. Verletzt wurde niemand.